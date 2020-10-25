اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل، يوم الاحد، جملة إجراءات مشددة لمواجهة جائحة كورونا، بعد تسجيل أعداد إصابات يومية متصاعدة مؤخراً.

وذكرت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا، أنها عقدت اجتماعا في ديوان وزارة الداخلية بحكومة اقليم كوردستان، باشراف وزير الداخلية ريبر احمد وحضور محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر ونائب المحافظ مسعود كارش وأعضاء غرفة العمليات وجميع قائممقامي حدود محافظة اربيل ورؤساء البلديات والمديريات العامة للبلديات، مشيرا إلى أن الغرفة واستنادا على البيان رقم 52 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية بحكومة الإقليم أصدر عددا من القرارات التي تخص مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، ان من بين القرارات تكليف لجان القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوات الامنية، بتنفيذ تلك القرارات في حدود محافظة اربيل.

واضاف البيان ان اللجنة قررت إلزام جميع المواطنين في حدود المحافظة بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بلبس الكمامات، محذرة من ان اي شخص لايلتزم بلبس الكمامة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية وفقا للآلية التي تم إصدارها في الاجتماع.

واشار الى ان الغرفة قررت تشكيل مفارز جوالة من القوات الامنية لرقابة تنفيذ التعليمات الصحية وإجراءات الوقاية من الفيروس وارتداء الكمامة في الأماكن العامة في المجمعات والاقضية والنواحي في حدود محافظة اربيل.

والزم البيان جميع سائقي السيارات (الخاصة والحمل والاجرة) الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية وعند وجود الركاب معهم يتوجب ان يرتدي السائق والراكب الكمامة، محذرا المخالفين بمواجهة الإجراءات القانونية.

وقرر إغلاق قاعات الحفلات والاعراس وحفلات تخرج طلاب الجامعات والمعاهد الاهلية والحكومية وجميع نشاطات الدورات الرياضية وجميع أشكال التجمع والمؤتمرات والاجتماعات.

وقرر ايضا اغلاق بعض الأماكن في الساعة الثانية عشر ليلا منها النوادي الليلية وأماكن تدخين النرجيلة واندية المشروبات الكحولية (البارات)، والموزيك لايف والحفلات الليلية في الاندية.

وتقرر استمرار منع اقامة مجالس العزاء في القاعات والبيوت وتحت الخيم وكذلك مراسيم زيارة القبور، محملا مراكز الشرطة ومختاري الاحياء وان المخالف سيتعرض للإجراءات القانونية.

واشار الى ان جميع الأماكن المفتوحة يتوجب أن تلتزم بالشروط الصحية من ارتداء الكمامات وعدم خلق الزحامات، محذرا من ان أي مكان (تجاري او سوق او دكان او ماركت او مول او مطعم) لا يلتزم بالتعليمات الصحية وإجراءات الوقاية وخصوصا لبس الكمامة سيتخذ بحقها الإجراءات القانونية فورا ويغلق المحل.

وكما الزم البيان المصايف والمنتجعات الصحية ان تلتزم بالاجراءات الوقائية وان يلتزموا هم والسياح بلبس الكمامات، محذا اي مكان لا يلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واشار البيان الى انه بسبب ارتفاع احصاءات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان بصورة عامة، طالبت الغرف وزير الداخلية في حكومة الاقليم ان يتم خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا، مراجعة دوام المدارس والكليات والمعاهد والمراكز الدراسية.

وطالب البيان رجال الدين والخطباء واتحاد علماء الدين الإسلامي أن تستمر في التعاون لتوعية المصلين للالتزام بالتعليمات الصحية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأنفسهم الدخول الى الجوامع من دون لبس الكمامات والاماكن الدينية.

وأبلغ جميع المعابر والسيطرات في حدود محافظة اربيل بعدم السماح لاي مجموعة سياحية او اي شخص ان يدخلوا حدود محافظة اربيل من دون ارتداء الكمامات.