اربيل تباشر باعادة تأهيل اشهر مشاريعها السياحية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، يوم السبت، اعمال اعادة تأهيل مشروع "بارك شار" المجاور للقلعة والذي يعد أشهر المشاريع داخل المدينة.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية المنفذة للمشروع وليد الحنظل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يأتي بدعم من صندوق (تمكين) الذي تأسس عام 2017"، مبينا أن المشروع يأتي اليوم لإعادة الطلة البهية لمدينة اربيل من خلال اعادة تأهيل مشروع بارك شار".

واضاف ان "هذا المشروع سيتم تنفيذه بميزانية مالية تبلغ 280 مليون دينار، لكن من الممكن ان يتم زيادة الميزانية أثناء مراحل العمل وفقاً لحاجة المشروع".

من جانبه، قال محافظ اربيل اوميد خوشناو خلال المؤتمر، إن "هذا المشروع كان بحاجة لإعادة تأهيل بسبب مرور فترة طويلة على إنشائه"، موضحا أنه "من المقرر أن تنتهي أعمال إعادة التأهيل خلال ثلاثة أشهر ".

ووضعت السلطات المحلية في محافظة اربيل أسواراً حول مشروع "بارك شار" الواقع أمام القلعة، قبل أيام، وذلك استعدادا للبدء بالمشروع .

ويعد بارك شار ملاذاً مميزاً للباحثين عن الهدوء من السكان والسائحين، بعيداً عن صخبِ المدينة، ويتضمن مجموعةٍ من النوافير التاريخية التي تقع بجانب القلعة.