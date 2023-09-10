اربيل اول "شقيقة" شرق اوسطية لمدينة ناشفيل الأمريكية

شفق نيوز/ ذكرت "القناة 5 " الامريكية، ان مدينة اربيل أصبحت المدينة الشقيقة العاشرة التوأم لمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، بعد احتفال جرى (أمس السبت) بحضور عمدة المدينة جون كوبر.

وأوضح تقرير القناة الامريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن اربيل، أصبحت بذلك، أول مدينة توأم لمدينة ناشفيل، في الشرق الاوسط.

واشار التقرير الى ان الاحتفال الرمزي في "داونتاون لابراري" في شارع الكنيسة، حضره ايضا محافظ أربيل أوميد خوشناو، لافتا الى أن اتفاق التوأمة بين المدينتين، يعزز التبادل الثقافي والمهني والطلابي بينهما.

وبين التقرير، أن مجموعة من ممثلي ناشفيل، قامت خلال شهر آيار/مايو الماضي بزيارة اربيل، مضيفا أن هذه التوأمة مناسبة تماما بالنظر الى وجود 25 ألف مواطن كوردي في ناشفيل.

ونقل التقرير عن عضو مجلس إدارة "مدرسة مترو" في ناشفيل فريدا بلاير قولها "أردنا التأكد من أن لديهم التواصل مع منطقتهم وثقافتهم الأصلية، ولكن الأكثر اهمية بالنسبة لنا كسكان ناشفيل، أن نفهم سبب تميز الثقافة الكوردية".