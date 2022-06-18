اربيل.. انطلاق معرض سلسلة كتب "ثورات بارزان"

شفق نيوز/ أطلق زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم السبت، سلسلة كتب عن مشروع وثائقية "ثورات بارزان" في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وافتتح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم، معرضاً لأربعة كتب ضمن مشروع توثيق "ثورات بارزان".

وحضر الحفل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، وعدد من الشخصيات السياسية والكتاب.

ويتزامن الاحتفال مع ذكرى عبور الراحل بارزاني ورفاقه لنهر اراس.

والمشروع الوثائقي من إعداد بختيار شاخي وبرام ولد بك.