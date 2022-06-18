سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اربيل.. انطلاق معرض سلسلة كتب "ثورات بارزان"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-18T07:59:56+0000
اربيل.. انطلاق معرض سلسلة كتب "ثورات بارزان"

شفق نيوز/ أطلق زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم السبت، سلسلة كتب عن مشروع وثائقية "ثورات بارزان" في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وافتتح الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم، معرضاً لأربعة كتب ضمن مشروع توثيق "ثورات بارزان".

وحضر الحفل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، وعدد من الشخصيات السياسية والكتاب.

ويتزامن الاحتفال مع ذكرى عبور الراحل بارزاني ورفاقه لنهر اراس.

والمشروع الوثائقي من إعداد بختيار شاخي وبرام ولد بك.

 

 

related

وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

Date: 2019-09-07 10:13:28
وفد الشعوب الديمقراطي يعقد اجتماعات مع القيادات السياسية في كوردستان

رئاسة اقليم كوردستان تعلن تفاصيل زيارة النجف

Date: 2022-01-31 17:56:55
رئاسة اقليم كوردستان تعلن تفاصيل زيارة النجف

بارزاني في رسالة واضحة: على PKK إنهاء احتلاله لإقليم كوردستان

Date: 2020-11-02 13:00:40
بارزاني في رسالة واضحة: على PKK إنهاء احتلاله لإقليم كوردستان

مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

Date: 2022-03-28 09:03:25
مسعود بارزاني يدين بشدة "الإساءة" للمرجعية الدينية: التجاوز عليها ليس من أخلاقيات شعب كوردستان

نيجيرفان بارزاني يكلّف الجهات المختصة بإغاثة المتضررين من حريق "شاريا"

Date: 2021-06-04 18:33:41
نيجيرفان بارزاني يكلّف الجهات المختصة بإغاثة المتضررين من حريق "شاريا"

بذكرى 11 آذار .. نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين إلى الحفاظ على النظام الاتحادي

Date: 2022-03-11 07:39:09
بذكرى 11 آذار .. نيجيرفان بارزاني يدعو العراقيين إلى الحفاظ على النظام الاتحادي

نيجيرفان بارزاني يسمي "اعداء العراق" تعليقاً على قصف اربيل

Date: 2020-10-01 09:23:55
نيجيرفان بارزاني يسمي "اعداء العراق" تعليقاً على قصف اربيل

نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة "أولبرايت": أدت دورا مهما بوقف الاقتتال الداخلي بكوردستان

Date: 2022-03-24 07:43:37
نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة "أولبرايت": أدت دورا مهما بوقف الاقتتال الداخلي بكوردستان