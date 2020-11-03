اربيل.. انطلاق معرض "روانكه" لتوفير فرص العمل على مستوى العراق

شفق نيوز/ انطلق في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض "روانكه" للأعمال الدولي، "فرص٢٠٢٠".

وبسبب التدابير الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ستسيّر أعمال المعرض، بنظام "اونلاين" عن بعد عبر الموقع الالكتروني، www.rfijf.com

كما اعتمد المعرض موقعاً خاصاً لتلقي اتصالات التوظيف من قبل الشباب الخاصة نتيجة الإجراءات الوقائية.

وقال عبد السلام مدني مدير مؤسسة "روانكه"، في كلمة الافتتاح، "في معرض عام 2019 شاركت 166 شركة، لكن هذه السنة بسبب الإجراءات الخاصة للوقاية من كورونا شاركت 110 شركات على مستوى العراق، مع اتاحة أكثر من 5000 فرصة عمل".

وبين "وفرت روانكه، عدد فرص عمل لـ5245 شخصاً".

وقال مدني "بعد عام 2003 تغير النظام في العراق، لكن لم نرَ أي تغيير يتعلق بالشباب، فالحكومات ارتكبت خطأ بعد تعيينها لكل الخريجين".