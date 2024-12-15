اربيل .. انطلاق معرض البيئة بمشاركة شعبية واسعة (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، معرض خاص بالبيئة بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وقال دشتي منتك باحث في شأن البيئة لوكالة شفق نيوز ان "هذا المعرض يتضمن مشاركة العديد من المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة حيث يتم عرض المنتجات والمستلزمات الخاصة بحماية البيئة اضافة الى تزويد عدد من المدارس بهذه المستلزمات لغرض المساهمة في حماية البيئة".

وبدوره قال محمد سليمان ممثل مديرية ماء اربيل لوكالة شفق نيوز انه" شاركنا اليوم كمديرية ماء اربيل بعرض عدة منتجات خاصة بالتحكم في استهلاك المياه والهدف من المشاركة هو توعية المواطنين بضرورة توفير المياه التقليل من الاستهلاك".

وبدورها قالت سيوي خالد طبيبة مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز انه "نقدم في هذا المعرض العديد من الخدمات الصحية مثل الإسعافات الأولية و فحص الدم والسكري والضغط وغير ذلك".

وأضافت "نحن نجد في هذه النوعية من المعارض فرصة جيدة للتواصل مع المواطنين وتقديم المساعدة والتعليمات لهم في كيفية استخدام الادوية ".