اربيل.. اندلاع حريق في مجمع بالمنطقة الصناعية يخلف اضرارا  "كبيرة" (فيديو)

شفق نيوز/ اندلع حريق هائل في أحد المجمعات بالمنطقة الصناعية جنوبي أربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد ظهر السبت.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني في اربيل لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع، بعد ظهر السبت، بسبب اشتعال اسطوانة غاز (قنينة) في أحد المجمعات المختصة ببيع قطع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية الى الجنوب من مدينة اربيل.

واضاف المصدر بان فرق الدفاع المدني ومكافحة النيران هرعت فورا الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال نصف ساعة، مستدركا ان الحريق تسبب في اضرار مادية جسيمة قدرها اصحاب المحل بنحو (عشرة دفاتر= 100 الف دولار امريكي).