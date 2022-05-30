اربيل.. انتشال جثة شاب القاه والده بنهر الزاب (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل، اليوم الاثنين، عن انتشال جثة شاب من نهر الزاب الكبير، القاه والده قبل يومين بعد قتله خنقاً

وقالت المديرية في بيان مقتضب، مرفق بمقطع فيديو، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الانقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن سفيان سليمان من نهر الزاب الكبير.

وأعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الجمعة الماضي، أن رجلاً اقدم على قتل نجله بواسطة خنقه والقاء جثته بمياه نهر الزاب الكبير.

ووفق المتحدث باسم المديرية المقدم هوكر عزيز، فأن رب الاسرة اعترف بقيامه بقتل نجله من خلال خنقه والقاء جثته في نهر الزاب الكبير في منطقة "كلك".، وبين أن "والد الضحية يدعى (س، ص) من مواليد العام 1968، ونجله القتيل يُدعى (س، س) يبلغ من العمر 30 عاما وهو متزوج ولديه طفلان".

واوضح أن الأب الذي تم توقيفه بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، القى بالجثة في مياه النهر لاخفاء جريمته.