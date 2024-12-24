اربيل.. الإطاحة بساحرة خدعت مئات الضحايا بأعمال الشعوذة (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بامرأة في منتصف الثلاثينيات من العمر تمارس أعمال السحر والشعوذة، واوقعت بمئات الاشخاص.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تدعى (ك ا م) من مواليد 1987، متورطة في أعمال السحر والعرافة وغيرها من الأنشطة غير اللائقة وخدعت مئات الأشخاص.

واضاف البيان ان المتهمة المذكورة وهي من قاطني مدينة اربيل قامت بتلك الافعال من اجل المصالح المادية، من دون الالتفات الى الجانب الاجتماعي وتخريب نسيج الاسرة، لافتا الى انها تلقت معظم الاموال من ضحاياها عن طريق بطاقة مصرفية.

وتابع البيان ان تلك الافعال ممنوعة من الجانب القانوني وان اي شخص يمارسها سيواجه القانون، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن مثل هذه الأعمال، حسب تعبير البيان.