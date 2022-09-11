اربيل.. القبض على شابين سرقا اقساماً داخلية لطالبات جامعيات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الاجرام في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن القبض على شخصين بتهمة سرقة إحدى أبنية الاقسام الداخلية للطالبات الجامعيات في المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها، وكالة شفق نيوز، إن عددا من الطالبات استأجرن بناية وقمن بتجهيزها بكافة المستلزمات الضرورية من أثاث وأجهزة منزلية كاملة"، موضحاً أن "البناية كانت فارغة خلال الفترة الماضية بسبب العطلة الصيفية التي امتدت لثلاثة أشهر".

واضاف ان "الطالبات ولدى عودتهن للبناية وجدنها مسروقة ولم يبق فيها شيء"، مشيرا الى "أنهن قمن بتسجيل شكوى لدى أحد مكاتب مديرية شرطة مكافحة الاجرام للتبليغ عن الحالة".

واشار البيان الى ان "الشرطة بدأت في تحقيقاتها بالقضية وظهر لها بأن شخصين قاما بالسرقة"، لافتا الى ان "الشرطة وبعد متابعة مكثفة تمكنت من اعتقال المتهمين الاثنين".

واضاف ان "المتهمين اعترفا بالتهم الموجهة إليهما وقاما ببيع المسروقات في سوق الأدوات المستعملة"، لافتا الى ان "قوات الشرطة قامت بضبط جميع المسروقات وهي الآن في مديرية شرطة اربيل مكتب مكافحة الإجرام".

وتابع انه "مع اعتقال هذين المتهمين تم ضبط مسدسين بحوزتهما"، لافتا الى ان "المتهمين حدثان دون الثامنة عشرة من العمر وهم محتجزان استنادا الى المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات العراقي وليس لها سوابق مدونة".