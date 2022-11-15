اربيل.. القبض على زوج أجهز على زوجته بالرصاص 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الثلاثاء، مقتل امرأة على يد زوجها في أحد أحياء المدينة.

‏وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوگر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الشرطة تلقت، اليوم، بلاغاً بوجود حالة قتل في حي أربيل الجديدة، وعند التوجه إلى مكان الحادث تبين أن المواطنة (فينك حسين باپير) البالغ من العمر 38 عاما قتلت على يد زوجها بطلق ناري من مسدس بسبب خلاف عائلي".

‏وأضاف، أنه "بعد التحقيقات تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بالجريمة، والذي يدعى (س.م.أ.) وتسليمه إلى السلطات القضائية".

وأوضح عزيز، أن "الشرطة سجلت منذ بداية الشهر الحالي أربع حالات قتل في محافظة أربيل".

والاحد الماضي، (13 تشرين الثاني الجاري)، أطلق رجل النار من سلاح نوع كلاشنكوف على زوجته داخل منزلهما في حي كويستان في اربيل، ثم أقدم على الانتحار بعد تنفيذه الجريمة.