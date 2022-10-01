اربيل.. القبض على ثلاثة متهمين خطرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين نفذوا العديد من عمليات السرقة.

وقال المتحدث باسم المديرية في مؤتمر صحفي، المقدم هوكر عزيز، حضرته وكالة شفق نيوز، انه بعد ورود معلومات بشأن وجود عدد من المتهمين بالسرقة، قامت المديرية بتشكيل فريق لإلقاء القبض عليهم.

وبين أنه بعد المتابعة وتحديد المتهمين تم إلقاء القبض على الثلاثة في أحياء باداوا، وخانزادي نوي، وحي سيتاقاني شهيدان، وكان بحوزتهم قنبلة نوع "سموك" وكمية من المواد المخدرة من نوع "جامايكا" وغليون خاص بتعاطي المواد المخدرة من نوع كريستال ومسدس امريكي مع السيارة التي كانوا يستخدمونها لتنفيذ سرقاتهم.

وأشار عزيز إلى أن السرقات التي كان ينفذها المتهمون تجري باستخدام سيارة من طراز "نيسان سني" من خلال سرقة لوحات تسجيل خاصة بسيارات اخرى، لافتا الى قوات المديرية قامت بمتابعة الموضوع وتبين أن إحدى لوحات التسجيل تعود لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان.

واوضح ان الجرائم التي اقترفوها داخل مدينة اربيل هي عدد من السرقات منها كانت قبل يومين في أحد محال بيع الهواتف المحمولة قرب ملعب فرنسو حريري إذ كانوا ينوون كسر أبواب المحل وسرقة ما بداخله من اجهزة باستخدام السلاح لكسر الواجهة الزجاجية للمحل ولكن لحسن الحظ كان الزجاج صلباً ما ادى لفشلهم بتنفيذ السرقة ولاذوا بعدها بالفرار من المكان.

وأضاف عزيز انه فضلا عن ذلك قاموا بسرقة سبعة طيور غالية الثمن تتراوح ما بين ألف إلى عشرة الاف دولار من نوع الببغاء الامازوني، مشيرا إلى أنه في مجمع للكهربائيات قاموا باقتحامه وسرقة كمية كبيرة من القابلوات الكهربائية، وكذلك سرقة عدداً من أجهزة التبريد (سبليت)، كما سرقوا المعدات الموجودة في أحد المشاتل في اربيل.

وتابع بالقول ان المتهمين كانوا قد واجهوا القوات الامنية عدة مرات واستخدموا السلاح ضدها وتسببوا باصابة ثلاثة من منتسبي مديرية شرطة اربيل، مستدركا ان القوات الامنية لم تمنحهم الفرصة واستطاعت اعتقالهم.

ونوه إلى أن المتهمين الثلاثة هم من متعاطي المواد المخدرة واحدهم كان يتاجر بها، مشيرا الى انهم من ارباب السوابق وصدرت بحقهم أحكام قضائية.

وطالب مواطني اربيل بالمحافظة على انفسهم واموالهم قبل ان تكون القوات الامنية راعية لهم، مشيدا بصاحب محل الهواتف المحمولة الذي وضع زجاجاً صلباً في واجهة محله فلم يستطع السراق من كسرها فحافظت على امنيته قبل ان تقوم القوات الامنية بذلك.

وتابع عزيز ان من بين السرقات التي قام بها هؤلاء المتهمون الثلاثة هي سرقة ٢٤ قنينة غاز حيث ان معظم الناس يضعونها في باحات منازلهم.

واضاف ان هؤلاء المتهمين مدانون بـ13 جريمة، لافتا أنهم معتقلون استنادا الى المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات والمادة٣٠ من قانون مكافحة المواد المخدرة.

كما نوه الى انه حصلت مساء اليوم حالة انتحار في شقق زانيارى، مبينا أنه بعد وصول قوات الشرطة الى محل الحادث وإجراء تحقيقات تبين لها أنه شخص أجنبي من دولة غانا الافريقية عمره ٣٥ عام، لافتا الى ان سبب الانتحار يعود لأسباب عائلية في بلاده وليس في الإقليم وهو كان في حالة نفسية غير طبيعية.