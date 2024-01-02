اربيل.. العثور على مدير مشروع القرية اللبنانية "جثة هامدة" في فندق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في اربيل، يوم الثلاثاء، بالعثور على المدير التنفيذي لمشروع القرية اللبنانية بالمحافظة "جثة هامدة" داخل فندق في القرية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن (طارق عماش) المدير التنفيذي لمشروع القرية اللبنانية في اربيل، عُثر على جثته، اليوم، داخل فندق في القرية اللبنانية".

ورجح المصدر، أن "عماش (لبناني الجنسية) توفي بسبب نوبة قلبية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الوفاة".