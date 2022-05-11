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اربيل.. البلديات ترفع اكثر من 60 الف طن نفايات شهرياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T16:20:22+0000
اربيل.. البلديات ترفع اكثر من 60 الف طن نفايات شهرياً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان اكثر من 1300 عامل و600 آلية تشارك في رفع اكثر من 60 الف طن من النفايات عن مدينة اربيل شهريا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق البلدية والخدمات البيئية في اقليم كوردستان تدير عملية التنظيف والإشراف، مبيناً أن في مركز مدينة اربيل لوحدها يتم رفع أكثر من 60 الف طن من النفايات وتتم معالجتها شهريا حيث يتم نقلها الى مركز جمع النفايات في كاني قرزالة .

وأضاف البيان أن اكثر من 1300 عامل و600 آلية خاصة تشارك في عمليتي جمع ومعالجة تلك الكمية من النفايات شهريا.

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