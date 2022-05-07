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اربيل.. الاشتباه بأول إصابة بالحمى النزفية لطفل رضيع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-07T09:36:56+0000
اربيل.. الاشتباه بأول إصابة بالحمى النزفية لطفل رضيع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية لطفل رضيع.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد في تصريح صحفي، إن مستشفى الأطفال استقبل، اليوم، رضيعاً بعمر عامين ونصف العام يُشتبه بإصابته بمرض الحمى النزفية، مبيناً أن أطباء مستشفى رابرين للأطفال اشتبهوا بإصابة الطفل بالمرض، وأخذوا منه عينات الدم وأرسلوها إلى المختبر العام للتأكيد من ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس الجمعة، تسجيل 8 وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية في عموم المحافظات، نصفها في ذي قار، جنوبي البلاد.

 

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