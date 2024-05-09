اربيل.. الاسايش تلقي القبض على اثنين من المتهمين بمقتل شاب

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن القاء القبض اثنين من المتهمين بقتل شاب في الشارع المائة متري وسط اربيل اثر مشكلة اجتماعية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في (7-5-2024) قام ثلاثة أشخاص بقتل المواطن (كارزان كريم مغديد) اثر مشكلة اجتماعية بينهم وهربوا خارج المدينة.

واوضح البيان انه بعد التعقب من قبل قوات المديرية استطاعت أن تحدد هوية المتهمين ومكانهم في منطقة جبل قرجوخ، لافتا إلى أنه بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل ألقي القبض على اثنين من المتهمين بأسماء (م، ط، م) و( ه، ط، م) واحتجاز السيارة التي استعانوا بها لأجل الهروب خارج اربيل.

ونوه البيان الى ان التحقيقات لازالت مستمرة لأجل إلقاء القبض على المتهم الثالث.