اربيل.. اعتقال متهمين بجريمة قتل وإغلاق مقهى مخالف

شفق نيوز /أعلنت مديرية شرطة اربيل، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين متهمين بجريمة القتل، فيما أغلقت مديرية الصحة مقهى مخالفا للشروط الصحية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قسم شرطة سهل أربيل ،مركز شرطة كسنزان، ومركز شرطة شاويس، اعتقلت اثنين من المتهمين بجريمة قتل عمد وصدرت بحقهما مذكرة توقيف بموجب المادة (405/31) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان انه "تم اعداد ملف التحقيق لكلا المتهمين بموجب نفس المادة التي أعدها قاضي التحقيق سابقًا".

من جهة أخرى أعلنت مديرية صحة اربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " تم اغلاق مقهى يقع في منطقة عينكاوا، وسط اربيل، وذلك بسبب عدم الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية".

وأضاف البيان أن "حملات التفتيش ستستمر في مدينة اربيل بهدف منع مخالفة التعليمات الصحية والحفاظ على الأسعار".