سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اربيل.. اعتقال متهمين بجريمة قتل وإغلاق مقهى مخالف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-12T12:47:14+0000
اربيل.. اعتقال متهمين بجريمة قتل وإغلاق مقهى مخالف

شفق نيوز /أعلنت مديرية شرطة اربيل، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين متهمين بجريمة القتل، فيما أغلقت مديرية الصحة مقهى مخالفا للشروط الصحية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قسم شرطة سهل أربيل ،مركز شرطة كسنزان، ومركز شرطة شاويس، اعتقلت اثنين من المتهمين بجريمة قتل عمد وصدرت بحقهما مذكرة توقيف بموجب المادة (405/31) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان انه "تم اعداد ملف التحقيق لكلا المتهمين بموجب نفس المادة التي أعدها قاضي التحقيق سابقًا". 

من جهة أخرى أعلنت مديرية صحة اربيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " تم اغلاق مقهى يقع في منطقة عينكاوا، وسط اربيل، وذلك بسبب عدم الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية". 

وأضاف البيان أن "حملات التفتيش ستستمر في مدينة اربيل بهدف منع مخالفة التعليمات الصحية والحفاظ على الأسعار".

related

بعد مواجهة مسلحة .. اربيل تطيح بتاجر مخدرات ودهوك تتلف آلات قمار (صور)

Date: 2022-05-11 11:40:02
بعد مواجهة مسلحة .. اربيل تطيح بتاجر مخدرات ودهوك تتلف آلات قمار (صور)

في "حالة نادرة" .. أمرأة تقتحم منزلاً في أربيل وتسرق مبلغاً من المال

Date: 2022-05-31 12:01:20
في "حالة نادرة" .. أمرأة تقتحم منزلاً في أربيل وتسرق مبلغاً من المال

سيدة أربيلية تناشد مسرور بارزاني بإطلاق سراح زوجها: تم اعتقاله بلا ذنب

Date: 2021-07-10 09:02:41
سيدة أربيلية تناشد مسرور بارزاني بإطلاق سراح زوجها: تم اعتقاله بلا ذنب

شرطة أربيل تعتقل محتالا استولى على قرابة مليون دولار أمريكي

Date: 2021-10-15 11:55:36
شرطة أربيل تعتقل محتالا استولى على قرابة مليون دولار أمريكي

أربيل تعتقل 7 مجاميع .. الدولار الليبي يفاقم من عمليات النصب والأحتيال في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-25 09:12:55
أربيل تعتقل 7 مجاميع .. الدولار الليبي يفاقم من عمليات النصب والأحتيال في إقليم كوردستان

أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

Date: 2021-04-17 14:59:38
أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

أربيل تعتقل 13 شخصا متهمين بجرائم قتل

Date: 2021-05-29 08:18:24
أربيل تعتقل 13 شخصا متهمين بجرائم قتل

آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني

Date: 2022-03-02 12:53:08
آسايش أربيل تضبط أكثر من أربعة كغم من المخدرات بحوزة أشخاص بينهم إيراني