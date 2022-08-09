اربيل.. اعتقال لص سرق أموالا كبيرة من مختلف العملات (صور) 

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة قضاء سوران التابع لمدينة اربيل، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص قام بسرقة مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة.

وقالت الشرطة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المتهم سرق هذه المبالغ من محل صيرفة داخل سوق القضاء، مبينا أنه قام بسرقة مبالغ مالية من مختلف العملات.

واشار البيان الى ان المبالغ التي سرقتها هي، (38 الف دولار امريكي، 520 جنيه استرليني، 30 مليون و500 الف دينار عراقي، 10 ملايين ليرة تركية، 15 مليون تومان ايراني، 350 يورو، 520 بطاقة رصيد"، موضحاً أن "الشرطة قامت بتقديم المتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".