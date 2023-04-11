اربيل.. اعتقال أربعة متهمين بالاعتداء النساء

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أربعة أشخاص متهمين بالاعتداء على النساء في مدينة اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات مركز شرطة حدياب التابع لقسم شرطة بلدة عنكاوا تمكنت اليوم الثلاثاء من اعتقال اربعة متهمين وهم كل من (س س خ) و(ه ا ا) و(د ا م.) و(م ك ا).

واوضح البيان ان هؤلاء المتهمين قاموا بارتكاب أعمال احتجاز والاعتداء على عدد من النساء.

واضاف البيان انه بعد متابعة مكثفة من قوات الشرطة تم تسليم المتهمين اليوم للمحكمة استنادا على المواد 393 و 452 و413 من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى انهم ارتكبوا اكثر من ستة اعتداءات وجرائم بهذه الصيغة.