اربيل.. اعتقال "حلّال المشاكل الاسرية" الذي هدد بنشر صور وفيديوهات ضحاياه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الاطاحة بمتهم أنشأ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "حل المشكلات الاسرية= بالكوردية: چارەسەری کێشەی خێزانی" وقام بالتواصل مع النساء وابتزهن بالتهديد بنشر صورهن ومقاطع مصورة لهن.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل تم القاء القبض على المدعو (ه،ع،ا) والذي قام بانشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم (چارەسەری کێشەی خێزانی)، لافتا الى انه واستطاع من خلال هذه الشبكة أن يقوم بالتواصل مع مجموعة من النساء لغرض حل مشاكلهن العائلية واستطاع أن يأخذ منهم فيديوهات و صور خاصة.

واضاف البيان ان المتهم قام بعد ذلك بتهديدهن بنشر هذه الصور والفيديوهات او ارسالها لاهاليهن ان لم يدفعن له مبالغ مالية طائلة.

وطمأن البيان المواطنين بان المديرية ستستمر في محاولاتها للوصول لهولاء المتهمين، مطالبا المواطنين تحديد علاقاتهم على شبكات التواصل الاجتماعية وعدم الوثوق باشخاص غير معروفين في الواقع.