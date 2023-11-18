اربيل.. ﻿اعتقال اثنين من مشاهير التواصل بعد سقوط فتاة من أعلى بناية سكنية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم السبت، سقوط فتاة من أعلى بناية سكنية في المحافظة، فيما اعتقلت قوة أمنية شخصين "من مشاهير مواقع التواصل" على خلفية الحادثة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "فتاة سقطت من أعلى شقة في مجمع (اسكان تاور) وهي بحالة غير مستقرة"، مبينة أن الحادث وقع عند الساعة السابعة صباحا من يوم أمس الجمعة".

واضاف البيان ان "قوات الاسايش ألقت القبض على شخصين في هذه الحادثة والتحقيق معهم مستمر".

وبحسب مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز فإن "الشخصين هما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما اسمه مصطفى والآخر فرمان"، مشيراً إلى "التحقيق معهما كونهما كانا في مكان الحادث".