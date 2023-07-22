اربيل.. اصابة تسعة اشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري في برادوست

شفق نيوز/ أعلن مركز برادوست الصحي في ناحية برادوست التابعة لادارة سوران المستقلة باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اصابة تسعة اشخاص من عائلة واحدة في حادث سير.

وقال مسؤول مركز سيدكان الصحي كاروان فيصل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحادث حصل في السادسة من مساء اليوم السبت عندما انحدرت سيارة في مرتفعات برادوست- بيكرمة، مشيرا الى ان الحادث اسفر عن اصابة تسعة اشخاص من عائلة واحدة بإصابات مختلفة.

وأضاف فيصل أن المصابين التسعة تلقوا الاسعافات الاولية في مركز سيدكان، لافتا الى انه تم نقل احد المصابين وهو طفل الى مستشفى آشتي في ادارة سوران بسبب اصابته البالغة.

من جهتها اعلنت مديرية شرطة مرور سوران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، ان سيارة من نوع بيك اب هايلوكس قد انحدرت في مرتفعات ستين بيركمي الى اسفل الوادي الامر الذي ادى انقلابها واصابة جميع من فيها بجروح، مضيفا أن أحد المصابين جروحه خطيرة.