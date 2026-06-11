اربيل.. اختتام معرض الكتاب الكوردي بأرقام قياسية واعتماده تقليداً سنوياً

شفق نيوز- اربيل

أعلن المشرف والمنظم لمعرض الكتاب الكوردي في مدينة أربيل، اليوم الخميس، اختتام فعاليات المعرض التي استمرت 8 أيام، محققاً أرقاماً لافتة في حجم المبيعات ونسب الإقبال.

وقال ريبين فتاح لوكالة شفق نيوز، إن المعرض شهد مشاركة واسعة لأكثر من 130 دار نشر ومركزاً ثقافياً وجهة معنية بالكتاب، مشيراً إلى أن الإحصائيات المسجلة خلال أيامه الثمانية أظهرت زيارة أكثر من 78 ألف شخص وبيع نحو 100 ألف عنوان من الكتب الكوردية.

وأضاف أن النجاح الذي حققه المعرض جاء نتيجة التنسيق والتعاون بين محافظة أربيل ووزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان واللجنة المنظمة، مؤكداً أنه تقرر اعتماد المعرض تقليداً سنوياً ثابتاً.

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم دور النشر والمراكز الثقافية في عموم إقليم كوردستان، لافتاً إلى فتح الباب أمام المؤسسات ودور النشر الأخرى للمشاركة في الدورات المقبلة، بما يسهم في عرض نتاجاتها الأدبية والفكرية وإثراء المشهد الثقافي الكردي.

وانطلقت، يوم الخميس الماضي الرابع من حزيران الجاري، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فعاليات معرض الكتب الكوردية بمشاركة 150 دار نشر محلية ومتخصصة.