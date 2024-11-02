اربيل: اتخذنا إجراءات مشددة للوقاية من مخاطر السيول ولا وجود لعطلة يوم الأحد

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل يوم السبت، الإجراءات المشددة التي اتخذتها للوقاية من الفيضانات والسيول المحتملة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "السلطات المحلية وعبر العديد من اللجان اتخذت إجراءات لمنع حدوث أضرار جراء الأمطار الغزيرة حيث قامت بحملات تنظيف للمجاري وأماكن تجمع مياه الأمطار".

وحول تعطيل الدوام أوضحت المحافظة انه "لا نجد سبباً يستوجب تعطيل الدوام الرسمي يوم غد لذا فالدوام الرسمي طبيعي في جميع المؤسسات".