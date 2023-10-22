"پارادۆکس" في السليمانية لتوضيح تأثير الحرب على المجتمع الكوردي.. صور

شفق نيوز/ احتضنت السليمانية، معرض "پارادۆکس" من قبل منظمة "باڵندەبارانەوە" الفرنسية للفنانة الفرنسية "ئان بنوا" والفنان الكوردي "هيمن حميد"، في قاعة المتحف الوطني بالمحافظة.

وقال الفنان هيمن حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض أقيم بالتعاون مع المتحف الوطني في السليمانية والفترة من الحادي والعشرين من هذا الشهر ولغاية السادس والعشرين منه".

واضاف حميد، ان "المعرض يتضمن لوحات تشكيلية وقطع نحتية نادرة من الأسلحة القديمة وتتمحور موضوعاته حول تأثير الاسلحة والحروب على المجتمع خصوصا وان المجتمع الكوردي هو أحد المجتمعات الذي تأثر بالاسلحة وأصبح ضحية لها بسبب للمعارك التي تعرض لها".

وبين ان "الفنانة ياسمين الفرنسية "ئان بنوا" واحدة من الفنانة المهتمة بالشأن الكوردي وما عاناه الشعب الكوردي على مر العصور، وشاركت بعدد من اللوحات التشكيلية وبعض المنحوتات التي تشير إلى أنها أسلحة قديمة ، فيما شاركت بعدد من اللوحات التشكيلية الخاصة بطبيعة كوردستان وكذلك بعض الاسلحة والأدوات العسكرية وتأثيرها على الطبيعة".

كما تضمنت لوحات المعرض جزءا من الواقع الذي كانت تعيشه مدن الموصل خلال الحرب على تنظيم "داعش" خصوصا واني مكثت هناك بسبب عملي آنذاك وما للحرب والأسلحة من تأثير سلبي على الطبيعة والمجتمع .