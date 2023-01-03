ادعاء عام كوردستان يتحرك في قضية "طفل الملهى الليلي"

شفق نيوز/ أعلن الادعاء العام في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تحريك دعوى قضائية ضد صاحب ملهى ليلي ظهر فيه طفل دون السن القانونية.

وقال المكتب الاعلامي للادعاء العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب الملهى الليلي الذي انتشر فيه مقطع مصور لطفل دون السن القانونية".

واضاف البيان، انه "سيتم تحريك دعوى قضائية ضد اهل الطفل ايضا".

وتابع انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والوسائل الإعلامية التي نشرت صورة الطفل، وذلك وفق قانون حماية الأحداث رقم 76 لسنة 1983".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخراًمقطع فيديو يظهر طفلا عراقيا يلقي بنقود على راقصة بإحدى الملاهي الليلية في أربيل، فيما أغلقت السلطات الملهى الليلي وتواصلت مع عائلة الطفل.

وقال قائمقام اربيل نبز عبدالحميد في مؤتمر صحفي عقد حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "القائمقامية أغلقت هذا المكان وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب الملهى".

واضاف ان "هذا الامر يعارض حقوق الطفل و يُعتبر استغلالا للأطفال"، مشيرا إلى ان "الجهات المعنية تبحث الان عن عائلة الطفل".