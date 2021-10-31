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ادخال ملايين الدنانير المزور من الخارج إلى السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T21:09:37+0000
ادخال ملايين الدنانير المزور من الخارج إلى السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، القبض على متهم بحوزته مبلغ 180 مليون دينار مزورة قبل ان يقوم بتصريفها في اسواق السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا لنشاطاتها وفعالياتها تمكنت من اعتقال شخص باوامر قضائية.

واشار البيان الى ان المتهم المحتجز من مواليد 1989 ومهنته كاسب، كان بحوزته 180 مليون دينار مزورة.

واكد بيان المديرية ان المبلغ المزور كان عبارة فئات 25 الف دينار و50 الف دينار مزورة جاء بها من الخارج الى السليمانية بهدف تصريفه في الاسواق المحلية.

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