ادارة مطار السليمانية تقر بتعرض المطار لقصف مجهول

شفق نيوز/ أقر أمن مطار السليمانية، يوم الجمعة، في بيان رسمي بتعرض المطار الى قصف مجهول.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات"، مشيراً الى ان "الانفجار تسبب في اندلاع حريق".

وأضاف، "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث على الفور وسيطرت على الحريق".

واشار البيان الى أن "التحقيقات جارية حاليًا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل".

وأكد البيان "نود إبلاغ المواطنين والسياح بأنه لا توجد مشاكل في المطار وأن شؤون الطيران والمطار تجري كالمعتاد".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نفى دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي في حديث لوكالة شفق نيوز، تعرض المطار لقصف جوي، وقال "لم يتم تسجيل اي قصف او تفجير في حدود المطار".