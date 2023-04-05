اخماد حريق بأحد أشهر أسواق أربيل الشعبية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في أحد أشهر الأسواق الشعبية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إنه في الساعة الثامنة مساء اليوم اندلع حريق في سوق "شيخ الله" الشعبي وامتدت النيران إلى أكثر من 50 محلاً وبسطية لباعة الخضروات والمواد الغذائية، وخلف أضراراً مادية جسيمة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، بدون تسجيل إصابات بشرية.

بدوره قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الرائد سركوت كارش، لوكالة شفق نيوز، إن "سنجري التحقيق للتأكد من السبب".

بدورهم قال أصحاب المحال لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الحريق هو تماس في الكهرباء".