اخرها بالسليمانية.. كوردستان تسجل 19 حالة وفاة بين العمال خلال 2025

السليمانية- شفق نيوز

كشفت نقابة عمال البناء في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن وفاة عامل بناء من الجنسية السورية خلال تأديته لعمله في أحدى المشاريع السكنية قيد الإنشاء داخل المدينة، كما اوضحت ان عدد وفيات عمال البناء في إقليم كوردستان منذ مطلع العام وحتى اليوم بلغ 19 حالة وفاة للعمال.

وقال رئيس النقابة عثمان حما سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العامل طارق محمد جاسم، من تولد عام 1996، وهو مواطن سوري من منطقة دير الزور وأب لثلاثة أطفال، وتوفي أثناء عمله في أحدى المجمعات السكنية في السليمانية".

وأوضح أن "الضحية نُقل على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ في مستشفى شار، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، ثم تم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة"، مؤكدا ان "عدد وفيات عمال البناء في إقليم كوردستان منذ مطلع العام وحتى اليوم بلغ 19 حالة وفاة"، مشدداً على أن "أبرز الأسباب تعود إلى غياب مستلزمات السلامة المهنية في مواقع العمل".

ودعا رئيس النقابة إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتأمين بيئة عمل آمنة، للحد من الحوادث المتكررة التي يروح ضحيتها عمال بسطاء يسعون لكسب قوت يومهم".