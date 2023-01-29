اختيار وزيرة كوردية ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم العربي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، اختيار وزيرتها كويستان محمد ضمن أكثر مائة امرأة تأثيرا في العالم العربي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة العمل الكوردستانية كويستان محمد استقبلت اليوم في اربيل رئيسة المؤتمر الدولي لسفراء الشباب والمرأة العرب آمال كهلا".

واضاف البيان، ان "رئيسة المؤتمر الدولي لسفراء الشباب والمرأة العرب أهدت لوزيرة العمل درع أكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم العربي وتحدثت خلال اللقاء عن دورها في مجال السلام الدولي".