سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختيار فيان صبري رئيسة لكتلة الديمقراطي الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T14:28:16+0000
اختيار فيان صبري رئيسة لكتلة الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ اختارت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، فيان صبري رئيسة للكتلة في الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان للكتلة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الكتلة اختارت النائبة فيان صبري رئيسة لها وفيان دخيل متحدثة باسمها.

وللحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 نائبا يمثلون كتلته في مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.

وجاء الحزب رابعا كأكثر الكتل حصدا للمقاعد بعد الكتلة الصدري (٧٣ مقعدا) وتحالف تقدم (٣٧ مقعدا) وائتلاف دولة القانون (٣٣ مقعدا).

وكانت النائبة فيان صبري تشغل منصب رئيسة الكتلة في الدورة السابقة ايضا وهي نائبة عن محافظة دهوك، فيما تمثل النائبة فيان دخيل منطقة سنجار ذات الاغلبية الايزيدية وكانت نائبة عنها في الدورة الثالثة للمجلس.

related

كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة ومفاوضات حل "المشاكل العالقة"

Date: 2019-10-22 22:23:32
كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة ومفاوضات حل "المشاكل العالقة"

عدنان عثمان: وفد الديمقراطي يصل السليمانية للتحاور مع التغيير والاتحاد الوطني

Date: 2020-12-05 16:31:29
عدنان عثمان: وفد الديمقراطي يصل السليمانية للتحاور مع التغيير والاتحاد الوطني

الديمقراطي الكوردستاني يدعو المعترضين على نتائج الانتخابات ضبط النفس وسلوك الطرق القانونية

Date: 2021-10-17 16:01:02
الديمقراطي الكوردستاني يدعو المعترضين على نتائج الانتخابات ضبط النفس وسلوك الطرق القانونية

كورونا يخطف قيادياً بارزاً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني

Date: 2021-04-03 17:38:41
كورونا يخطف قيادياً بارزاً في الحزب الديمقراطي الكوردستاني

وفد من الحزب الديمقراطي يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

Date: 2022-01-05 09:11:13
وفد من الحزب الديمقراطي يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان تشكيل قائمة انتخابية موحدة في بغداد

Date: 2019-10-13 21:44:50
الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يبحثان تشكيل قائمة انتخابية موحدة في بغداد

الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

Date: 2019-06-09 12:30:39
الاتحاد الوطني يعقد اجتماعاً لبحث ملفين

الحزب الديمقراطي: 13 ألف دعوى حيال أراضي الكورد المسلوبة في ديالى

Date: 2021-07-23 08:19:19
الحزب الديمقراطي: 13 ألف دعوى حيال أراضي الكورد المسلوبة في ديالى