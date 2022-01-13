اختيار فيان صبري رئيسة لكتلة الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ اختارت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، فيان صبري رئيسة للكتلة في الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان للكتلة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الكتلة اختارت النائبة فيان صبري رئيسة لها وفيان دخيل متحدثة باسمها.

وللحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 نائبا يمثلون كتلته في مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.

وجاء الحزب رابعا كأكثر الكتل حصدا للمقاعد بعد الكتلة الصدري (٧٣ مقعدا) وتحالف تقدم (٣٧ مقعدا) وائتلاف دولة القانون (٣٣ مقعدا).

وكانت النائبة فيان صبري تشغل منصب رئيسة الكتلة في الدورة السابقة ايضا وهي نائبة عن محافظة دهوك، فيما تمثل النائبة فيان دخيل منطقة سنجار ذات الاغلبية الايزيدية وكانت نائبة عنها في الدورة الثالثة للمجلس.