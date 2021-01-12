اختيار ضابط بيشمركة سفيراً للسلام الدولي

شفق نيوز/ اختار المجلس الدولي للسلام والدفاع عن حقوق الإنسان ضابطاً رفيعاً في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان سفيرا للسلام على مستوى العالم لعام 2021.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز أن "العميد صالح مولود گردي، وهو ضابط التنسيق بين وزارة البيشمركة ورئاسة اقليم كوردستان ورئاسة حكومة الاقليم، ولد عام 1962 في سجن القلعة باربيل حيث كانت عائلته معتقلة بسبب مواقفها النضالية من قبل النظام السابق"، مشيرا الى انه "مناضل في صفوف قوات البيشمركة منذ سنوات يخدم شعبه ووطنه".

وأضاف البيان انه "بعد مشاركة العميد صالح في مؤتمر السلام الدولي عام 2020 وبعد تقديمه بحثا بشأن الابادة الجماعية العنصرية والدينية في المؤتمر، جلب اليه انظار الاعضاء المشرفين على المؤتمر".

واشار البيان الى انه بعدها وقع عليه اختيار المشرفين على المؤتمر ليكون سفيرا دوليا للسلام على المستوى العالمي، لافتا الى ان "هذا يعد مكسبا معنويا وقانونيا لبيشمركة كوردستان وشخصيا لهذا الضابط في وزارة البيشمركة".