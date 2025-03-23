"اختيار الضغط".. الكهرباء ستتوفر في دهوك بشكل مستمر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إجراء اختبار ضغط على شبكات الكهرباء في مركز محافظة دهوك، حيث سيتم توفيرها بشكل مستمر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، غنه "ابتداءً من ظهر يوم الأحد ولمدة 72 ساعة متواصلة، سيتم توفير الكهرباء، وذلك في اختبار ضغط على الشبكات".

وأضافت "الاختبار يهدف إلى تحديد المشكلات في شبكتي النقل والتوزيع، تمهيدًا لتحسين الخدمة"، مبينة أنه "من المقرر أن تشمل هذه الاختبارات في المراحل المقبلة أقضية أخرى ضمن محافظة دهودك".

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، أعلن في 9 آذار/ مارس الحالي، أن وزارة الكهرباء باشرت في تنفيذ مشروع "النور = روناكي" لأول مرة بالمحافظة بعد اربيل والسليمانية.

وقال تتر في مؤتمر صحفي في حينها، إنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع (النور) في محافظة دهوك لإمداد الطاقة للمشتركين في الحصول عليها على مدار 24 ساعة".

وأردف بالقول: قد شرعنا فعلا بهذا المشروع بقضاء العمادية، وسوق دهوك، وفي العديد من البيوت داخل المحافظة، مؤكدا ان هذا المشروع أقل تكلفة ومشاكل وافضل من الناحية الصحية والبيئية إذا ما تمت مقارنته مع المولدات الاهلية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.