اختلاس 100 ألف دولار في مرور السليمانية.. الموظف المتهم فرّ وأغلق هاتفه

شفق نيوز/ اختلس موظف في مديرية مرور السليمانية، مبلغاً مالياً ضخماً يقترب من 100 ألف دولار أمريكي قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجهات المتخصصة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد مكان المتورط.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المبلغ المختلس لم يُعثر عليه في الخزينة الخاصة بمديرية مرور السليمانية منذ ثلاثة أيام، وسط مؤشرات على أنه قد تم سحبه قبل اختفاء الموظف المعني.

كما أكدت المصادر أن الموظف، الذي يعمل في قسم الحسابات للمديرية، لم يحضر إلى عمله منذ الحادثة، فيما تم إغلاق رقم هاتفه، مما زاد من الشكوك حول هروبه بعد تنفيذ عملية الاختلاس.

في المقابل، حاولت شفق نيوز التواصل مع المتحدث باسم مديرية مرور السليمانية للحصول على تعليق رسمي، إلا أنه أكد عدم امتلاكه أي معلومات حول الحادثة فيما لم يؤكد ولم ينفِ الخبر.

وتواصل الجهات الأمنية جهودها لتعقب الموظف واستعادة الأموال المختلسة، وسط تساؤلات حول كيفية تمكنه من سحب هذا المبلغ دون اكتشاف الأمر فورًا، وما إذا كانت هناك أي تواطؤات داخلية سهلت عملية الاختلاس.