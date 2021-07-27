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اختفاء شخص بعد جمعه مليون دولار من اهالي منطقة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-27T12:50:25+0000
اختفاء شخص بعد جمعه مليون دولار من اهالي منطقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ادارة "رابرين" بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن أهالي إحدى النواحي وقعوا ضحية محتال جمع منهم نحو مليون دولار وفر إلى جهة مجهولة.

وقال مدير ناحية سنكسر التابعة لقضاء بشدر، نهرو عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان اهالي الناحية وقعوا ضحية لشخص محتال اسمه (ابراهيم توفيق) ادعى انه رجل اعمال سيقوم باستثمار أموالهم وجمع منهم مليون دولار وهرب الى جهة مجهولة.

واضاف ان الرجل اختفى منذ عدة أشهر وهو ما جعل ضحاياه يكتشفون الخدعة التي تعرضوا لها.

يشار الى ان مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان، أعلنت في أواخر العام 2020 عن إلقاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فإن هلشويي وانه سبب الكثير من الأضرار لأصحاب الأموال والتجار.

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