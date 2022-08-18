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اختطفته أمَُهُ مع رجل آخر و ساوما عليه .. شرطة حلبجة تعيد طفلاً انبارياً لأبيه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-18T08:58:54+0000
اختطفته أمَُهُ مع رجل آخر و ساوما عليه .. شرطة حلبجة تعيد طفلاً انبارياً لأبيه

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة، يوم الخميس، أن الطفل الذي تم اختطافه قبل أيام من قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، والذي عُثر عليه لاحقا في منتجع "أحمد آوا" السياحي قد تسلمه والده بعد وصوله إلى إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد برزان عثمان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "منذ بضعة أيام انتشر نبأ العثور على الطفل في منتجع "أحمد آوا"، وفي الحقيقة فإن هذا الطفل تم اصطحابه من قبل والدته ورجل آخر من قضاء الفلوجة إلى المكان المذكور بهدف مساومة والد الطفل على مبلغ من المال، غير أنهما تركا الطفل وشأنه فيما بعد".

وأضاف أنه "بعد تلقي الشرطة اخطارا عثرت على الطفل، وتمكنت خلال وقت قصير من القاء القبض على المتهمين بالجريمة"، مبينا انه "بعد إبلاغ والد الطفل وصل إلى الإقليم في الليلة ذاتها، واليوم تم تسلم ابنه".

وتابع الرائد عثمان بالقول إن "والدة الطفل قالت صراحة ان لديها مشاكل أسرية، ولكن عندما جاء زوجها تراجع عن الدعوى الموجهة ضدها"، مشيرا إلى أنه حاليا الدعوى مقامة ضد الرجل الذي كان بصحبة المرأة فقط.

وفي الأيام القليلة الماضية انتشر خبر العثور على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ضمن حدود منتجع "أحمد آوا" السياحي، ووفقا للمعلومات الواردة فقد احتوى جيبه على رسالة تحتوي على اسم والده وعنوان سكنه.

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