اختطاف مواطن في السليمانية واتهام حزب كوردي بالوقوف وراءه

شفق نيوز/ كشفت كزان عبد الرحمن، زوجة أحد المواطنين الذين تعرضوا للاختطاف مساء الجمعة، خلال عودتهم من أحد الأماكن السياحية في قضاء خرمال التابع لمحافظة السليمانية، عن قيام مجموعة تضع اللثام وآخرين مكشوفي الوجوه، يستقلون أربع سيارات، باختطاف زوجها دون إبراز أي أمر قضائي.

وأكدت كزان، لوكالة شفق نيوز، أن المجموعة التي نفذت الاختطاف لا تمثل جهة أمنية رسمية، بل تتبع جهة حزبية، موضحة أن "الخاطفين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني"، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن سبب اختطاف زوجها يعود إلى خلافات حزبية، لا سيما بعد استقالته من جناح (حامي حاجي محمود) في الحزب، مما أدى إلى ملاحقته لاحقا".

وأضافت أنها قدمت شكوى رسمية في مركز الشرطة، وتلقت وعوداً بملاحقة الجناة والتحقيق في الحادثة.

وفي إطار متابعة الموضوع، حاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني للحصول على تعليق رسمي، لكن دون جدوى، كما تم الاتصال ببعض أعضاء الحزب، إلا أنهم لم يردوا على الاتصالات، كذلك حاولت التواصل مع الأجهزة الأمنية في السليمانية، إلا أن بعضها امتنع عن الإدلاء بأي معلومات بسبب عدم اكتمال التحقيقات.