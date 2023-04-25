اختطاف كاتب كوردي في اربيل

شفق نيوز/ أعلن اتحاد كتاب الابادة الجماعية في كوردستان، يوم الثلاثاء، تعرض كاتب للاختطاف في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاتب المختص في مجال الإبادة الجماعية علي محمود تعرض ليلة أمس للاختطاف من منزله في اربيل".

واضاف البيان ان "الاتحاد أبلغ القوات الأمنية بالحادثة لمعرفة مصيره".

و"علي محمود" كاتب وناشط كوردي يُعرف في الاوساط الاعلامية بـ(علي سياسي)، ويكتب مقالات سياسية في العديد من الصحف والمجلات الكوردية في اقليم كوردستان