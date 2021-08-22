اختطاف اثنين من قوات البيشمركة في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، اختطاف اثنين من قوات البيشمركة من الطائفة الايزيدية اثناء عودتهما من جبل سنجار على طريق يسيطر عليه حزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين ايزيديين يدعيان "برجس خلف عيدو"، والثاني "جميل خدر سرحان"، من عشيرة "الزنديان" تم اختطافهما أثناء عودتهما ليلة أمس من جبل سنجار الى قريتهما".

وأضاف المصدر أن "هذين الشخصين تم اختطافهما من جهة مجهولة"، مشيرا إلى أنهما ينتميان إلى قوات بيشمركة سنجار بقيادة قاسم ششو.

من جهته قال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الذي يربط جبل سنجار بمناطق القضاء يسيطر عليه مسلحو حزب العمال الكوردستاني".

وأردف قائلا "طالبنا أكثر من مرة القوات الامنية ببسط سيطرتها على هذا الطريق لمنع حزب العمال من القيام بمثل هكذا أفعال".