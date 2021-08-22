سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختطاف اثنين من قوات البيشمركة في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-22T10:03:27+0000
اختطاف اثنين من قوات البيشمركة في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، اختطاف اثنين من قوات البيشمركة من الطائفة الايزيدية اثناء عودتهما من جبل سنجار على طريق يسيطر عليه حزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين ايزيديين يدعيان "برجس خلف عيدو"، والثاني "جميل خدر سرحان"، من عشيرة "الزنديان" تم اختطافهما أثناء عودتهما ليلة أمس من جبل سنجار الى قريتهما".

وأضاف المصدر أن "هذين الشخصين تم اختطافهما من جهة مجهولة"، مشيرا إلى أنهما ينتميان إلى قوات بيشمركة سنجار بقيادة قاسم ششو.

من جهته قال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق الذي يربط جبل سنجار بمناطق القضاء يسيطر عليه مسلحو حزب العمال الكوردستاني".

وأردف قائلا "طالبنا أكثر من مرة القوات الامنية ببسط سيطرتها على هذا الطريق لمنع حزب العمال من القيام بمثل هكذا أفعال".

related

أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

Date: 2020-12-05 14:11:02
أكثر من 500 مسلح يتركون صفوف حزب العمال الكوردستاني في سنجار

امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

Date: 2019-09-29 21:59:51
امريكا تمدد دعمها ومساعداتها للعراق وكوردستان لعامين اضافيين

نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

Date: 2019-05-29 19:54:33
نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Date: 2021-03-29 18:43:29
قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

وزیر الدفاع الایطالي: مستمرون بدعم البيشمركة وتهديدات داعش قائمة وخطيرة

Date: 2019-12-17 20:16:02
وزیر الدفاع الایطالي: مستمرون بدعم البيشمركة وتهديدات داعش قائمة وخطيرة

مقتل عنصر قوات خاصة بالبيشمركة على يد شقيقته بكركوك

Date: 2021-06-06 22:05:42
مقتل عنصر قوات خاصة بالبيشمركة على يد شقيقته بكركوك

البيشمركة تعلن مصرع احد عناصرها برصاص حزب العمال

Date: 2020-12-14 08:40:53
البيشمركة تعلن مصرع احد عناصرها برصاص حزب العمال

قائد عسكري يقلل من أهمية زيارة وفد أمني عراقي لسنجار

Date: 2020-11-09 14:59:24
قائد عسكري يقلل من أهمية زيارة وفد أمني عراقي لسنجار