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اختصاص "لاند كروزر" بيضاء.. القبض على سارق في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T17:33:17+0000
اختصاص "لاند كروزر" بيضاء.. القبض على سارق في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن اعتقال شخص نفذ العديد من السرقات للسيارات والذهب والاموال في المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة مشتركة من مجلس امن اقليم كوردستان ومكافحة ارهاب الاقليم ومديريتي اسايش وشرطة اربيل تمكنت بالتنسيق فيما بينها من اعتقال متهم يدعى (ا. س. م) ارتكب العديد من جرائم سرقة السيارات والاموال من العملة العراقية والدولار والذهب في المحافظة.

واوضح البيان ان الجرائم تضمنت سرقة أربع سيارات نوع "تويوتا لاند كروزر" جميعهن بنفس اللون وهو الأبيض، واحدة من المدينة الجامعية في اربيل، وأخرى موديل 2022، وثالثة موديل 2013 من مرآب في شارع ستين، ورابعة موديل 2011، واخرى من نوع "كورولا" موديل 2017 بيضاء اللون أيضاً.

واضاف ان السرقات التي ارتكبها المتهم تضمنت ايضا سرقة 80 مثقالاً من الذهب عيار 21 مع مبلغ 2000 دولار امريكي من المدينة الايطالية الثانية، وكذلك سرقة مبلغ 21 مليون دينار عراقي ومبلغ 5 الاف دولار امريكي و15 مثقالا من الذهب عيار 21 من مدينة الاساتذة.

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