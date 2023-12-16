اخترع أماكن عمل لا وجود لها.. أربيل: اعتقال مزور بحوزته 85 ختماً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل، اعتقال متهم بحوزته 85 ختماً مزوراً وسلاحاً غير مرخصاً، فيما لفتت الى قيام المتهم بـ"اختراع" بطاقات عمل واختام لا وجود لها على أرض الواقع.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد أخذ الإذن من قاضي التحقيق آسايش أربيل، تم القبض على المدعو (ع، ي، ع) بتهمة التزوير".

وأضاف البيان ان "المتهم قام بتزوير الكتابات الخطابية لعديد من الهيئات والمنظمات الخيرية، وصنع أختاماً لا وجود لها، كذلك قام بتزوير بطاقات لأماكن عمل أيضاً لا وجود لها، وقدمها لتلك الهيئات والمنظمات بغرض أخد تنادر لمشاريع عمل".

وتابع البيان أنه "تم ضبط بحوزة المتهم 85 ختماً مزوراً و سلاحاً غير مرخص".