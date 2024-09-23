اختتام مهرجان موسكو للسينما الكوردية الرابع وإعلان الفائزين بجوائزه (صور)

شفق نيوز/ تم الإعلان في العاصمة الروسية موسكو يوم أمس الأحد، عن جوائز مهرجان موسكو الرابع للسينما الكوردية في روسيا، وحصل فيلم "الحصان" للمخرج مهدي أوميد على جائزة أفضل فيلم، وشهد المهرجان عروضاً لصانعي الأفلام من 12 دولة، بما في ذلك؛ فرنسا، العراق، تركيا، إيران، سوريا، هولندا، بلجيكا، الدنمارك، إقليم كوردستان، خلال الفترة من 18 إلى 22 أيلول 2024 في موسكو.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحفل الختامي لمهرجان موسكو للسينما الكوردية الرابع MKFF بحضور كرم غردينزري رئيس المهرجان والسيدة غوليزر غردينزري - إينا تيدزويفا صانعي الأفلام الروسية وأعضاء المهرجان والحكام فئات مختلفة للمسابقة بما في ذلك؛ مسابقة الأفلام، مسابقة الأفلام الوثائقية، مسابقة الأفلام القصيرة، وعدد من المخرجين الحاضرين في المهرجان، والعديد من المواطنين الكورد الذين يعيشون في روسيا".

وبين أنه "تم التقديم من قبل الممثل المسرحي والسينمائي روسي أندريه بيرين، في الساعة 9:00 صباحاً من يوم الأحد وتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة في سينما موسفيلموفسكايا في موسكو، عاصمة روسيا؛ وحصل الفائزون على جوائز أفضل فيلم وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم قصة قصيرة وأفضل فيلم وثائقي قصير وجوائز دعم السينما الكوردية".

تقديم الموسيقى الكردية

وفي بداية الحفل، قامت كاسيما أفدو، وهي موسيقية كردية مقيمة في روسيا، بعزف عدة مقطوعات من الموسيقى الكوردية التقليدية.

وقالت إينا تيدزويفا، مديرة المهرجان: إن "من أهم مهام مهرجاننا خلق جو من الحوار وتبادل المعرفة والخبرات الثقافية. أنا راضٍية جدًا عن نتائج هذا العام. لقد تم تحقيق هذه الأهداف التي وضعناها لأنفسنا هذا العام. والأهم من ذلك أن الضيوف والجمهور أعجبوا ببرامج المهرجان وشاهدنا خطوة أخرى مهمة في الاستقبال العام للسينما الكوردية. وأصبحت السينما الكوردية معروفة أكثر وأكثر شهرة مما كانت عليه في الماضي، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا".

جائزة وكالة شبكة الإعلام

الجائزة الأولى لمهرجان موسكو للسينما الكوردية الرابع بدعم من وكالة شبكة بشتيوان الإعلامية وراعية المهرجان، حصل عليها الممثل الكوردي بختيار بنجيي عن دوره في الفيلم القصير تابو في شرق كوردستان.

الفائزون في مسابقة "الأفلام السينمائية"

أعضاء لجنة الحكام في قسم المسابقات للافلام السينمائية في هذه الدورة ضم كل من مكسيم دوبروميسلوف، منتج الأفلام والوثائقيات والمسلسلات في روسيا، ورئيسة لجنة التحكيم السيدة أنجلينا نيكونوفا، المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة الروسية ليانكا غريو الممثلة والمخرج. وكشفوا عن أصواتهم على النحو الآتي:

تم منح درع الشرف لمعالجة محتوى هذا القسم لفيلم "الموصل بيتي" للمخرج "عدالت كرمياني" من إقليم كوردستان.

درع الشرف لأفضل ممثلة في هذه الفئة إلى السيدة بروين رجبي عن فيلم (انظر بغرابة الى السعادة) للمخرج سينا محمد في إقليم كوردستان.

جائزة الشمس الذهبية لأفضل فيلم في هذه الفئة ذهبت إلى فيلم "حصان" للمخرج مهدي أوميد من إقليم كوردستان.

الفائزون في مسابقة "الأفلام القصيرة".

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام القصيرة" في هذا الحدث السينمائي الكوردي هم: المنتجة الروسية ايلينا غليكمن رئيسة لجنة التحكيم، والمنتج والمونتير والمخرج فكري بروشي من اقليم كوردستان. وكذلك نوزاد شيخاني المخرج الايزيدي الساكن في المانيا وأعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

درع الشرف الخاص بلجنة الحكام في هذا القسم كان من نصيب الفيلم القصير (التفاح) من إخراج محمد اكروك من تركيا، وكذلك إلى الفيلم القصير (سورا) من إخراج اوينار مولايي من كوردستان ايران.

درع الشرف للممثلة الكوردية السيدة مريم بوباني عن دورها في الفيلم القصير (الابن) من شرق كوردستان.

جائزة الشمس الذهبية للفيلم القصير (تريويت) من اخراج كلا من عبدالرحيم كارابولوت ومحسن سلايير من شمال كوردستان.

الفائزون في مسابقة "الأفلام الوثائقية القصيرة".

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة هم: لقمان سوخانوار مونتير من شرق كوردستان - رئيس لجنة التحكيم والسيدة روكش كيريتشي الممثلة ومخرجة وكاتبة في شمال كوردستان وأيضاً المخرج والمؤلف وكاتب السيناريو شيرو هنده. من غرب كوردستان؛ وأعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

ذهبت جائزة الشمس الذهبية إلى الفيلم الوثائقي القصير "النجار" للمخرج خليل صحراغرد من شرق كوردستان.

جائزة دعم السينما الكوردية

وقد تم تسليم جائزة دعم السينما الكوردية للمخرج الكوردي هونر سليم من قبل كرم غردنزري، رئيس مهرجان موسكو للسينما الكوردية.

يشار إلى أن مهرجان موسكو الرابع للسينما الكوردية، جرى برئاسة الملحن والمغني الكوردي الشهير كرم غردنزري، الذي يعيش في روسيا، وبإشراف السيدة غوليزر غردنزيري - إينا تيدزويفا، وشهد عروضاً لصانعي الأفلام من 12 دولة.