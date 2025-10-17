اختتام مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بمشاركة 32 دولة (صور)

شفق نيوز - السليمانية

اختتمت فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بنسخته الخامسة، مساء اليوم الجمعة، في مدينة السليمانية.

واستمرت فعاليات المهرجان على مدى ثمانية أيام متواصلة، بمشاركة فنية واسعة من داخل إقليم كوردستان والعالم العربي وعدد من دول العالم.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المهرجان آشتي رؤوف، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إنّ "المهرجان استقبل هذا العام أكثر من ألف وخمسمائة فيلم من مختلف لغات وثقافات العالم"، موضحةً أنّ "لجنة المهرجان اختارت مائة وخمسين فيلماً منها للمشاركة في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان".

وأضافت رؤوف، انّ "الأفلام المختارة تمثل اثنتين وثلاثين دولة"، مبينةً أنّ "المهرجان شهد حضوراً متنوعاً جمع بين السينما الكوردية والعربية والعالمية، إلى جانب عروض خاصة لأفلام قصيرة ووثائقية وأفلام روائية طويلة".

وأكدت أنّ "الهدف من المهرجان هو خلق فضاء ثقافي و سينمائي مشترك بين صناع الأفلام حول العالم وتعزيز موقع السليمانية كوجهة فنية وثقافية رائدة في المنطقة".