اختتام فعاليات مهرجان التسوق لتوفير فرص العمل في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اختتمت فعاليات مهرجان التسوق في السليمانية، الذي انطلق في 22 أغسطس/آب، وانتهى يوم السبت، بمشاركة منتجين من إيران والسليمانية.

وقالت منسقة المهرجان، بيان رشيد، لوكالة شفق نيوز: "بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة أقمنا هذا المهرجان الذي شهد مشاركة 60 عارضاً من إيران والسليمانية، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، بما في ذلك الحرف اليدوية، والمواد الغذائية، والملابس، والإكسسوارات التقليدية، إضافة إلى الأكلات الشعبية".

وأضافت رشيد أن "المهرجان كان فرصة لتعزيز التبادل التجاري بين المشاركين وتشجيع المنتجين المحليين على الترويج لبضائعهم أمام جمهور واسع، ورغم الجهود المبذولة من قبل المنظمين لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، إلا أن الإقبال من قبل أهالي السليمانية كان أقل من المتوقع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأخير صرف الرواتب، ما أدى إلى تقليص القدرة الشرائية لدى السكان المحليين، وبالتالي ضعف الإقبال على المهرجان".

وأوضحت أن "المهرجان اعتمد بشكل أكبر على السياح العرب الذين قدموا إلى السليمانية خلال هذه الفترة، حيث أن توافد السياح ساهم بشكل كبير في إنجاح المهرجان، إذ أبدوا اهتماماً كبيراً بالمنتجات المعروضة وقاموا بشراء العديد منها، مما أدى إلى تحقيق بعض النجاح التجاري للعارضين".

من جهتها، أعربت دنيا رحيم - إحدى المشاركات في المهرجان - عن رضاها النسبي عن النتائج المحققة، مشيرة إلى أن المهرجان لعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية بين المشاركين من إيران والسليمانية. ولفتت رحيم، إلى وجود خطط لتكرار المهرجان في المستقبل، مع تحسين التنظيم والترويج لضمان مشاركة أكبر من قبل سكان المدينة، مبينة أن المهرجان يعتبر خطوة إيجابية نحو دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على الحاجة إلى تحسين الظروف الاقتصادية لتشجيع المزيد من السكان على المشاركة في الفعاليات المستقبلية".