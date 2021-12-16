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احياء يوم علم كوردستان في مدارس الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T06:14:25+0000
احياء يوم علم كوردستان في مدارس الاقليم

شفق نيوز/ أحيت مدارس إقليم كوردستان، يوم الخميس، مناسبة يوم علم كوردستان، الذي يوافق ال17 من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تم تقديم المراسم مدة يوم بسبب عطلة يوم الجمعة.

وجرت المراسم بحضور مديري التربيات والكوادر التعليمية، كما ارتدى الطلبة الزي الكوردي.

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان يتوسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر الى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، واما الأصفر فيعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.

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