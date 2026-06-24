احياء مراسم عاشوراء في أربيل (صور)

شفق نيوز ـ أربيل

أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، مراسم دينية بمناسبة ذكرى عاشوراء، وذلك في جامع آلتون في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المراسم نُظمت من قبل العتبة الحسينية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً من المراسم التي شهدت أجواء دينية خاصة.

وتُعد عاشوراء من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين، ولا سيما الشيعة، إذ يستذكرون فيها واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه سنة 61 للهجرة.