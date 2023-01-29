احصائية لحكومة كوردستان: 150 الف ايزيدي عادوا الى سنجار

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد احصائية حول الايزيديين العائدين الى مدينة سنجار شمال غرب الموصل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات بالحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "أعداد الإيزيديين الساكنين في مناطقهم تبلغ 550 ألف شخص فيما يبلغ عدد النازحين 360 ألف شخص".

واضافت ان "عدد الايزيديين العائدين الى سنجار يبلغ 150 ألف شخص بينما يبلغ عدد المغتربين العائشين في الخارج 100 ألف شخص".

وفي آب 2014 بدأ تنظيم داعش بحملة ضد الأقلية الإيزيدية بعد سيطرته على عدة من عراقية تضمنت الحملة تطهيرا عرقيا على شكل عمليات إعدام جماعية وإجبارا على تغيير الديانة وعنفا جنسيا واسع الانتشار، بالإضافة إلى ذبح الآلاف منهم.

وعمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح وفقاً لبيانات أممية.