احصائية رسمية: 8 أديان ومذاهب و598 موقعاً دينياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن حكومة إقليم كوردستان أن الإقليم يضم ثمانية أديان ومذاهب معترفاً بها رسمياً، إلى جانب عدد من المكونات القومية، في إطار ما وصفته السلطات بنموذج التعايش الديني والقومي الذي يميز الإقليم.

وبحسب تقرير دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن كوردستان تحتضن مكونات دينية وقومية متنوعة تشمل التركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن، فضلاً عن المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والكاكائيين وغيرهم، مع مشاركة هذه المكونات في الحياة السياسية والمؤسسات الحكومية منذ تأسيس الإقليم.

وأشار التقرير إلى أن المكونات الدينية والقومية شاركت في جميع التشكيلات الحكومية المتعاقبة، فيما تضم التشكيلة الحكومية التاسعة الحالية وزيرين يمثلان المكونات. كما خُصصت وزارة لشؤون المكونات ووزارة أخرى لشؤون الأوقاف والشؤون الدينية.

وفي قطاع التعليم، أوضح التقرير وجود 19 مدرسة للتعليم باللغة التركمانية تضم 1995 طالباً، و50 مدرسة للتعليم باللغة السريانية تضم 6690 طالباً، فضلاً عن آلاف الطلبة الذين يدرسون بهذه اللغات إلى جانب التعليم باللغة الكوردية.

ولفت إلى أن الإقليم يضم 6224 مسجداً، و273 كنيسة وموقعاً دينياً للمسيحيين، إضافة إلى 325 مزاراً ومعبداً ومعلماً دينياً خاصاً بالإيزيديين، في حين تعمل 36 منظمة غير حكومية في مجالات التعايش والثقافة وحماية التنوع المجتمعي.

كما استعرض التقرير جهود الإقليم في حماية المكونات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى استقبال عشرات الآلاف من النازحين المسيحيين والإيزيديين بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم عام 2014، إلى جانب ترميم مواقع دينية وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة.