احصائية رسمية .. اقليم كوردستان استورد نحو 300 ألف سيارة في 2025

شفق نيوز - أربيل

أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، يوم الثلاثاء، أنه تم استيراد نحو 300 ألف سيارة في الإقليم خلال العام 2025 الذي شارف على الانتهاء.

وقال شيخ كامل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "هذا العام، تم إصدار 955 رخصة استيراد تجارية، و115 رخصة تصدير تجارية".

وأضاف أنه "تم السماح باستيراد 283 الف سيارة، بما في ذلك 312 سيارة كلاسيكية"، مشيرا إلى افتتاح مكاتب تجارية عند منفذ إبراهيم الخليل الحدودي الدولي مع تركيا، حيث يمكن للتجار الحصول على تراخيص الاستيراد دون الحاجة إلى العودة إلى أربيل.